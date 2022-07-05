مخاوف الركود العالمي تهوي بأسعار النفط في أكبر هبوط منذ 4 أشهر

أربيل (كوردستان 24)- تراجعت أسعار النفط أكثر من عشرة دولارات للبرميل اليوم الثلاثاء لتسجل بذلك أكبر هبوط ليوم واحد في حوالي أربعة أشهر، وامتد الانخفاض إلى قطاعات أخرى للطاقة وسط مخاوف حيال ركود عالمي.

وبحسب تقارير اقتصادية، فقد أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 10.73 دولار، أو 9.45 بالمئة، لتسجل عند التسوية 102.77 دولار للبرميل، فيما وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 8.93 دولار، أو 8.24 بالمئة، لتغلق عند 99.50 دولار للبرميل.

وعند أدنى مستوياتهما في الجلسة، هوى برنت إلى 101.10 دولار للبرميل بينما تراجع الخام الأمريكي إلى 97.43 دولار، وفق ما ذكرته رويترز.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ التاسع من آذار مارس، في وقت تراجعت فيه عقود الغاز الطبيعي والبنزين وأسواق الأسهم.

وإذا تحققت مخاوف الركود وتقلص الطلب على الخام بشكل كبير فإن الأسعار قد تشهد تقلبات شديدة نحو الهبوط، كما يقول محللون اقتصاديون.