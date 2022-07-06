هيئة الحج: شرط العمر لن يُطبّق العام المقبل

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي، يوم الثلاثاء، ان تطبيق شرط العمر هذا العام، لن يتكرر في الموسم المقبل.

وقال المسعودي خلال برنامج "لقاء خاص" الذي تبثه العراقية الإخبارية، إن "تقليص عدد الحجاج هذا العام جاء بقرار من المملكة العربية السعودية لأنها أرادت أن يكون هذا الموسم تجريبياً خاصة بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا".

وأضاف أن "التقليص شمل جميع دول العالم وبنسبة 45 بالمئة، وسيصل العدد الكلي لحجاج بيت الله الحرام هذا العام إلى مليون".

ولفت إلى أنه "مع تولينا المسؤولية وجدنا أن الهيئة انجزت قرعة مسبقة لمدة 5 مواسم حج وبقي من فازوا فيها للعامين 2020 و 2021 ينتظرون بسبب دخول جائحة كورونا وطبقنا قاعدة الأقدم فالأقدم هذا العام أي الأولوية لمن ظهروا بالقرعة لسنة 2020 ولم يحجوا".

وتابع "اشترط الجانب السعودي عمر 64 فما دون أي مواليد 1957 صعوداً وتحديد حصة العراق بـ 16 ألف حاج فقط هي السبب الذي قلل عدد الحجاج ".

وأشار إلى أنه "بالنسبة لموسم 2023 فسنتبع آلية الأقدم والأسبق فالأسبق لمن ظهرت أسماؤهم في القرعة ولم يستدعوا، وبالنسبة لشرط العمر المطبق في العام الحالي فإنه لن يتكرر في العام المقبل لأن وزارة الحج السعودية ابلغتنا إنه لضرورات الوقاية من الجائحة".

وبخصوص الحج عبر البر أكد المسعودي إن "السفر عبر البر له إيجابياته إذ لا تعترضه مشكلة التأخير بسبب الظروف الجوية وأيضاً كلفته أقل" لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "سكن الحجاج في الموسم الحالي بحي العزيزية بمكة المكرمة جاء لأن فيها أغلب المشاعر التي تؤدى فيها مناسك الحج".