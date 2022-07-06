جونسون يعين كورديا عراقيا وزيرا للمالية في حكومته

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء، تعيين الكوردي العراقي ناظم الزهاوي، وزيرا للمالية، حيث ينتقل من منصبه كوزير للتعليم وستحل محله ميشيل دونيلان.

ويأتي ذلك بعد استقالة وزيري المالية والصحة البريطانيين بشكل متعاقب، في تحركات تعرض مستقبل رئيس الوزراء بوريس جونسون للخطر بعد سلسلة من الفضائح التي أضرت بإدارته.

وجاءت الاستقالتان في أعقاب فضيحة جديدة تورطت فيها حكومة بوريس جونسون: استقالة مساعد مسؤول الانضباط البرلماني لحزب المحافظين كريس بينشر المتهم من قبل العديد من الرجال بالتحرش الجنسي.

ونال الزهاوي المولود في بغداد، وهو وزير التعليم الحالي الإشادة ووُصف بوزير اللقاحات عندما كانت بريطانيا واحدة من أسرع دول العالم في إطلاق برامج التطعيم للوقاية من كوفيد-19.

وقصة الزهاوي الشخصية كلاجئ سابق من أصول كوردية عراقية جاء إلى بريطانيا عندما كان طفلا، تميزه عن غيره من المنافسين المحافظين.