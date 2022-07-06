تصريح جديد من واشنطن بشأن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الثلاثاء، ان الصحفية الفلسطينية الأمريكية، شيرين أبوعاقلة قُتلت على الأرجح بنيران الجيش الإسرائيلي، مشيرا الى ان قتلها لم يكن متعمدا "بل كان نتيجة لظروف مأساوية".

وقوبلت هذه الاستنتاجات من الجانب الأمريكي، بعدم تصديق وغضب من عائلة أبوعاقلة، والمسؤولين الفلسطينيين.

وقال برايس، في إفادة، إن فحص مجلس الأمن الأمريكي "لم يكن تحقيقا جنائيا، بل كان استنتاجات تحليلية"، بناء على نتائج تحقيقات السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وتابع "لهذا السبب لدينا محاذير، من المحتمل أن الطلقة أطلقت من موقع للجيش الإسرائيلي، ولا يوجد دليل يشير إلى أن هذا كان متعمدا لذلك نحن بحاجة إلى أن نكون واضحين بشأن ما كان هذا لكن منسق الأمن الأمريكي واثق من نتائجه ولدينا ثقة بدورنا في المنسق".

وأشار برايس الة انه كانت هناك "زيارة ميدانية لموقع مقتل أبوعاقلة، لكنها كانت في الأساس تلخيصا للتحقيق من جانب الطرفين"، وأضاف أن "كبار المسؤولين الأمريكيين كانوا على اتصال وثيق مع عائلة أبوعاقلة بما في ذلك في الأيام الأخيرة".

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الى ان فحص الرصاصة التي قتلت الصحفية، قام به مسؤولان من فريق منسق الأمن الأمريكي لديهما 42 عاما من الخبرة، مؤكدا أن هذا الفريق عبارة عن منظمة متعددة الجنسيات "تضم العديد من حلفائنا المقربين من حلف الناتو"، لكنه امتنع عن تحديد الدول التي ينتمي إليها الخبيران.

وقال برايس إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل المساءلة و"ستواصل حث كل من المحققين الإسرائيليين والمحققين الفلسطينيين على تبادل نتائج تحقيقاتهم".