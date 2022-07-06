سیاسة

مجلس وزراء إقليم كوردستان يجتمع لبحث أربعة ملفات

author_image سوار أحمد
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کوردستان حكومة الاقليم مجلس الوزراء الاجتماع الاسبوعي مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أفادت دائرة الإعلام والمعلومات، بأن مجلس وزراء إقليم كوردستان سيجتمع اليوم الأربعاء اجتماعه الأسبوعي المعتاد، لمناقشة عدة ملفات.

وذكرت الدائرة في بيان، ان المجلس سيجتمع برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني.

وسيتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات التالية:

-عرض تقرير يقيّم سير الحملة التي انطلقت في إقليم كوردستان، لضبط الأسلحة غير المرخصة وإغلاق محال بيعها، والعراقيل التي تعترض السلطات المنفذة للقرار.

-كما سيناقش المجلس محضر مشروع قانون جديد للعمل في الإقليم.

-وسيتم خلال الاجتماع عرض التقرير المالي للأشهر الستة الأولى من العام 2022 لاستعراض الايرادات والنفقات. 

-من جهة أخرى سيبحث المجلس، الخطوات القانونية والدستورية لحكومة الإقليم، في مواجهة ضغوطات وزارة النفط في الحكومة الاتحادية. 

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