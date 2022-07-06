حالة الطقس خلال أيام العيد: لا عواصف ترابية

أربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الأنواء الجوية اليوم الأربعاء، حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، إن "هناك تصاعدا للغبار بصورة عامة في البلاد، الا انه لا توجد مؤشرات لحدوث عواصف ترابية، خلال اليوم أو غد"، مبيناً، أن "هناك تصاعد غبار في الأقسام الغربية من البلاد وفي جنوب البلاد".

وأضاف "سنشهد تصاعداً للغبار في الصيف خلال هذا الموسم بسبب قلة الأمطار والتصحر وهي من العوامل التي تساعد على ذلك"، لافتاً الى أن "سرعة الرياح ستكون 20 كيلو متراً في الساعة وفي المناطق المفتوحة تكون 30 كيلو متراً في الساعة بالأقسام الغربية لغاية يوم الجمعة القادم".

وتابع، أن "قسم التنبؤ الجوي لم يصدر أي مؤشرات حول تصاعد الغبار او حدوث عواصف ترابية خلال ايام العيد"، مشيرا الى انه "لغاية الأحد المقبل لا توجد أي تحذيرات حول تصاعد الغبار بشكل كثيف".

وبين أن "الحرارة في بغداد اليوم ستكون 45 درجة وشمال العراق من 39 الى 44 درجة وكركوك 44"، لافتا الى ان "المناطق الوسطى من 42 الى 46 درجة وبابل 46".

وذكر ان "المناطق الجنوبية في ميسان والناصرية ستكون درجة الحرارة من 46 الى 47"، موضحا ان "درجات الحرارة ستكون في تذبذب بين الارتفاع والانخفاض".

وبين انه "لغاية الان لا توجد تحذيرات حول موجات حر قد تصل للخمسينات خلال أيام العيد".