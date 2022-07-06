صحة أربيل: جميع إصابات الكوليرا تماثلت للشفاء

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم مديرية الصحة العامة في محافظة أربيل، بزار موسى، اليوم الأربعاء، ان جميع إصابات الكوليرا في المحافظة قد تماثلت للشفاء.

وقال بزار موسى في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "محافظة أربيل سجلت نحو 105 إصابة بالكوليرا، إلا أنه ولحسن الحظ فقد تماثلت كافة الإصابات للشفاء التام بعد تلقيها العلاج اللازم".

وأكد موسى أن هذا الوباء يحتاج إلى الوقاية أيضا، لافتا الى ضرورة أن يكون الماء المستخدم في الشرب والطبخ نظيفا وغير ملوث، إضافة الى أهمية ان تكون مصادر الأطعمة والأشربة معروفة، مشددا على ضرورة الحد من زراعة الخضروات بالمياه القذرة في المحافظة.

ودعا موسى مواطني المحافظة، الى ضرورة تنظيف وتعقيم الخضروات التي يتم استهلاكها في الطعام، مؤكدا على ضرورة ان يتجه من تظهر عليه أعراض الوباء الى المراكز الصحية بغية منع تفاقم حالته الذي يؤدي إلى توقف أحد أعضاء الأمعاء عن العمل.

ولفت موسى الى ان مديرية الصحة في أربيل اتخذت إجراءات صحية عديدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ودعا المواطنين الى "ذبح المواشي في المسالخ المعتمدة مع عدم ذبحها في أماكن غير مهيئة صحيا للوقاية من الأمراض".