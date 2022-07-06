مجتمع

مسرور بارزاني يشدد على ضرورة دعم المحاكم منعاً لأي تراخٍ في معاقبة المجرمين

طمأن رئيس الحكومة من أن مرتكب الجريمة سينال جزاءه العادل وفق القانون
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال استقباله عائلتي الاستاذين الجامعيين
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال استقباله عائلتي الاستاذين الجامعيين
کوردستان كوردستان مسرور بارزاني المحاكم

أربيل (كوردستان 24)- شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء على ضرورة دعم المحاكم منعاً لحصول أي تراخٍ في معاقبة المجرمين.

جاء ذلك خلال استقباله عائلتي الشهيدين الدكتور كاوان إسماعيل والدكتور إدريس حمه خان اللذين اُستشهدا نتيجة عمل إجرامي الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فقد جدد مسرور بارزاني تعازيه ومواساته لعائلتي المرحومين، كذلك أكد مجدداً أن الفعل الذي أدّى إلى استشهاد هذين الأستاذين الفاضلين يمثل جريمة كبرى وخسارة فادحة لأهالي كوردستان وحكومة إقليم كوردستان، لا سيما وأنهما قدّما العطاء الكثير لشعبهما وبلدهما.

وطمأن رئيس الحكومة من أن مرتكب الجريمة سينال جزاءه العادل وفق القانون.

كذلك شدد رئيس الحكومة على دعم المحاكم ومساندتها، حتى لا يحصل أي تراخٍ أو إهمال في معاقبة المجرمين.

هذا وأعربت عائلتا المرحومين عن خالص شكرهما وامتنانهما لرئيس الحكومة على تعاطفه وتضامنه.

ف23645
6354
6354645
65436
76546
654365
65465
65465
موضوعات ذات صلة
کوردستان

مجلس وزراء إقليم كوردستان: بغداد تسعى لانتهاك حقوق شعبنا ولن نخضع لتهديداتها
  27 دقائق
العالم

مخاوف الركود العالمي تهوي بأسعار النفط في أكبر هبوط منذ 4 أشهر
  20 ساعات
العراق

"عملية استباقية" تفتك بعنصرين من "الخلايا النائمة" في مخمور
  20 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف