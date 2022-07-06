الكوردي نديم زهاوي.. من "صبي مهاجر" إلى وزير مالية بريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- يقول وزير المالية البريطاني الجديد نديم زهاوي، إن صعوده من "صبي مهاجر" إلى القائم على خزانة البلاد يظهر مدى عظمة بريطانيا.

وعُين الزهاوي وزيراً للمالية في وقت متأخر أمس الثلاثاء بعد سلسلة من الاستقالات الوزارية احتجاجا على رئيس الوزراء بوريس جونسون، شملت استقالة وزير المالية السابق ريشي سوناك.

ونقل راديو (إل.بي.سي) عن زهاوي قوله "لا أكاد أصدق نفسي كل صباح عندما أفكر في الفرصة التي أتاحها هذا البلد لصبي مهاجر ولد في بغداد. إنه بلد عظيم حقا".

وزهاوي البالغ من العمر 55 عاماً، عضو قديم في حزب المحافظين الحاكم، وهو كوردي ولد في بغداد وانتقل إلى بريطانيا عندما فرت عائلته من حكم صدام حسين في منتصف سبعينيات القرن الماضي.

وأضاف "لقد كانت رحلة لا تصدق. جئت إلى هذا البلد في سن الحادية عشرة، ولم أكن أستطيع التحدث بكلمة واحدة إنجليزية. أنا الآن وزير المالية لهذا البلد العظيم ومكلف بالإشراف على الاقتصاد".

ويتولى زهاوي إدارة اقتصاد البلاد الذي يواجه ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وأزمة تكاليف المعيشة وضغوطا لخفض الضرائب من أجل مساعدة الأسر التي تعاني من الصعوبات.

وقبل توليه منصبه الجديد، كان زهاوي وزيراً للتعليم، بعد أن نال إشادة خلال دوره السابق كوزير مسؤول عن طرح لقاحات كورونا في عام 2020.