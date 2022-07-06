طهران تؤكد ولندن تنفي احتجاز دبلوماسي بريطاني في إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء أن الحرس الثوري الإيراني احتجز عدة أجانب، بينهم ثاني أكبر مبعوث بريطاني في طهران، بسبب مزاعم بقيامهم بأعمال تجسس مثل أخذ عينات من التربة في مناطق محظورة، إلا أن لندن نفت ذلك.

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني فإن "هؤلاء الجواسيس أخذوا عينات من الأرض في صحراء وسط إيران حيث كان الحرس الثوري يجري تجارب الصواريخ الفضائية".

وعرض التلفزيون لقطات لجايلز ويتاكر وعائلته في وسط إيران حيث بدا أن الدبلوماسي البريطاني يأخذ عينات من الأرض. وقال التلفزيون إنه كان بالقرب من منطقة يجري فيها اختبار صاروخ.

وجاء في التقرير "طُرد ويتاكر من (المنطقة) بعد أن اعتذر".

ولم تذكر إيران فيما لو كان الدبلوماسيون رهن الاحتجاز لغاية الآن.

وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن أحد المعتقلين هو زوج الملحق الثقافي للنمسا في إيران.

وعرض محطات التلفزة الإيرانية صورة لأجنبي ثالث قال إن اسمه ماتشي فالتشاك، وهو أستاذ جامعي بولندي كان يزور إيران للسياحة.

كما بث التلفزيون الإيراني لقطات يُزعم أنها تٌظهر ماتشي فالتشاك وثلاثة من زملائه وهم يجمعون عينات من الأرض في منطقة أخرى بعد زيارتهم لإيران في إطار برنامج تبادل علمي.

وتزامن جمع العينات أيضاً مع اختبار صاروخ في محافظة كرمان جنوبي إيران، حسبما ذكره التلفزيون الرسمي ووكالة تسنيم شبه الرسمية.

إلى ذلك، نفت وزارة الخارجية البريطانية التقارير الإيرانية، وقال إنها "غير صحيحة بالمرة"، حسبما أوردته وكالة رويترز للأنباء.