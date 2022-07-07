الصحة العراقية تعلن حصيلة جديدة لإصابات الكوليرا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة يوم الأربعاء، تسجيل 39 إصابة جديدة بالكوليرا، فيما اشارت الى ان مجموع الإصابات تجاوز الـ200 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في بيان، إن "الوزارة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 39 إصابة جديدة بمرض الكوليرا"، لافتاً إلى أن "المجموع الكلي بلغ 208 إصابات وحالتي وفاة إثر الإصابة بالكوليرا".

وأضاف البدر، أن "الإصابات بالمرض توزعت كالآتي: (كركوك 106 إصابات، بغداد/ الرصافة 50 إصابة، ذي قار 19 إصابة، ديالى 11 حالة، السليمانية 10 حالات، المثنى 3 حالات، وبواقع حالتي إصابة في كل من بابل والكرخ وواسط وكربلاء المقدسة، وإصابة واحدة في النجف الاشرف".

وتابع: "أما الوفيات فقد توزعت بواقع حالة في كركوك والثانية في بغداد الرصافة".

وشدد على "الإلتزام بالإجراءات الوقائية والمتمثلة بالاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام"، مؤكداً "دور الجهات المسؤولة والمعنية بسلامة مياه الشرب والأغذية وشبكات الإسالة والصرف الصحي".

ولفت إلى أن "مؤسسات الصحة جاهزة للتعامل مع هذه الأعداد ولا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية".