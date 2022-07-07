‏"حرس الحدود" تنشئ نقاطا عسكرية على حدود إيران وتركيا‏

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24، ان قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية العراقية، قامت بإنشاء نقاط عسكرية على الحدود بين إيران وتركيا، وذلك لمنع تسلل المهربين.

وقال مراسلنا تيفور محمد، ان "قوات حماية الحدود التابعة لوزارة الداخلية العراقية، والتي تتولى مهمة حماية حدود إقليم كوردستان، قد عمدت الى إنشاء نقطتين عسكريتين في "كودو" و"بروناز"، بمنطقة حاج عمران".

وأضاف محمد ان الهدف من انشاء النقطتين العسكريتين، هو قطع الطريق أمام مجموعات التهريب والمتسللين بشكل غير قانوني.

كما أكد أن قوات حرس الحدود، أقامت عدة نقاط عسكرية في قضاء ميركصور، وذلك على الحدود مع تركيا.

وأشار الى ان من شأن تلك النقاط أن تحد من الهجمات على المناطق الحدودية.