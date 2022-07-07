صحة وبیئة

هيئة الأنواء تعلن توقعاتها لحالة الطقس خلال أيام العيد

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء حالة الطقس ايام العيد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار تصاعد الغبار خلال أيام العيد.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً ومغبراً في أماكن متعددة منها ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ومغبراً في بعض الأماكن منها ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً ومغبراً في بعض الأماكن ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع غبار خفيف ، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

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