مسرور بارزاني يستأنف برنامج زياراته ويجتمع مع وزير العدل

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، زيارة لوزارة العدل، في خطوة تأتي كاستئناف لزيارات سابقة أجراها لوزارات ومؤسسات أخرى.

وخلال الزيارة اجتمع مسرور بارزاني مع وزير العدل فرست أحمد، والمدراء والمسؤولين في الوزارة.

وبحث رئيس حكومة الإقليم مع الوزير والعاملين في الوزارة، سير أعمال الوزارة وسبل تحسين الخدمات للمواطنين.

وأجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان، في أوقات سابقة عددا من الزيارات لمؤسسات ووزارات، لمتابعة سير أعمالها عن كثب، ومناقشة أفضل السبل لتقديم خدمات أكبر وبوقت أقل لمواطني الإقليم.