سیاسة

النواب الألمان يعترفون بحصول "إبادة" بحق الأيزيديين

author_image سوار أحمد
تعرض الإيزيديون للقتل والتهجير والسبي عام 2014 على يد تنظيم داعش في سنجار وغيرها من المناطق
تعرض الإيزيديون للقتل والتهجير والسبي عام 2014 على يد تنظيم داعش في سنجار وغيرها من المناطق
کوردستان الايزيديون الما داعش

أربيل (كوردستان 24)- اعترف النواب الألمان يوم الخميس، بأن الممارسات التي ارتكبها جهاديو تنظيم داعش ضد الإيزيديين عام 2014، كانت "إبادة جماعية" كما وصفها من قبل محققون تابعون للأمم المتحدة.

وقال ماكس لوكس النائب عن حزب الخضر إن "الاعتراف بالإبادة الجماعية هو خطوة أساسية للتغلب على الصدمات التي تعرض لها المجتمع الإيزيدي"، مذكرا بالوضع الهش للناجين الذين ما زالوا يعيشون في العراق.

واضاف أن "حياة آمنة والسلام (...) هذا ما يجب يكون طموحنا للمجتمع الأيزيدي".

وألمانيا التي تعيش فيها جالية أيزيدية كبيرة، واحدة من الدول القليلة التي اتخذت إجراءات قضائية ضد تنظيم داعش.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أدانت محكمة ألمانية جهاديا عراقيا بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الأقلية الأيزيدية، في سابقة في العالم أشادت بها نادية مراد حائزة جائزة نوبل للسلام، معتبرة أنها "انتصار" في الكفاح من أجل الاعتراف بانتهاكات تنظيم داعش.

وتعرضت الأقلية الأيزيدية خصوصا للاضطهاد من قبل التنظيم الجهادي مع سبي نساء وقتل مئات الرجال.

وأعلن فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة في أيار/مايو 2021 أنه جمع "أدلة واضحة ومقنعة" على ارتكاب الجهاديين إبادة جماعية ضد الأيزيديين.

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