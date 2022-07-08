إغلاق 14 محطة وقود في أربيل لبيعها "البنزين الرديء"

أربيل (كوردستان 24)- أفاد بيان لمحافظة أربيل اليوم الجمعة، بأنه تم إغلاق 14 محطة وقود خلال الأسبوع الماضي، بسبب بيعها "البنزين سيء الجودة" للمواطنين.

وأضاف البيان أن اربيل اغلقت حتى الآن، 136 محطة في مختلف مناطق المحافظة، وذلك لمخالفتها شروط جودة البنزين التي وضعتها حكومة إقليم كوردستان.

وتقول دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، أن وزارة الثروات الطبيعية توفر البنزين مباشرة للمواطنين بالسعر المدعوم ، واشارت الى انها تنفق شهريا 31 مليون دولار لدعم أسعار الوقود.

ولجأت حكومة كوردستان الى اتخاذ حزمة اجراءات للتحكم باسعار البنزين وجودته بينها رفع الرسوم والضرائب عن المواد الداخلة في تصفيته.