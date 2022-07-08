أمن

مؤشّر خطير.. 60 بالمئة من السجناء العراقيين محكومون بقضايا مخدرات

author_image سوار أحمد
العراق حازم الرديني المخدرات السجون العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، حازم الرديني، اليوم الجمعة، ان 60 بالمئة من المحكومين بالسجن، هم بقضايا تعاطي أو تجارة المخدرات.

وحذر الرديني في بيان، من "خطورة انتشار ظاهرة المخدرات في العراق، كونها تعد الأكثر فتكاً وتهديداً للمجتمع العراقي من أي تهديد آخر".

وأشار الى أن "المخدرات تنذر بانهيار التماسك الاجتماعي وهدفها الأول شريحة الشباب مما يعني إيقاف الأيدي العاملة، ومن الدلائل على تفشي الظاهرة ارتفاع عدد السجناء إذ أن سجن العمارة المركزي يبلغ تعداد سجنائه في الوقت الحالي قرابة 1000 سجين غالبيتهم من تجار أو متعاطي المخدرات، في حين أن قدرته الاستيعابية لا تتجاوز 500 سجين".

واكد الرديني نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية العراقية، قوله إن "60 بالمئة من المحكومين في السجن بقضايا تجارة وتعاطي المخدرات، وهو مؤشر خطير يدل على أن المجتمع تفشت فيه هذه الظاهرة".

ولفت إلى أن "وزارة العدل، أعلنت إطلاق سراح 81 حدثاً من سجون الإصلاح خلال الشهر الماضي، وهي لا تمثّل إلا مَن صدر بحقهم حكم قضائي من الأحداث دون سواهم"، مؤكدا ان "أعداد المتهمين بقضايا مخدّرات من الأحداث وغيرهم، من المحكومين وغير المحكومين، هي بالآلاف، ويُصار أسبوعياً إلى القبض على العشرات في عموم محافظات البلاد".

واشار الرديني إلى عدم جدوى إجراءات الجهات الأمنية وإلقاء القبض على العصابات المتاجرة بالمخدرات، وأن ذلك يتطلب "تضافر الجهود لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة".

وشدد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان على ضرورة "تحسين الظروف الاقتصادية للشباب لاسيما في مناطق الانتشار في جنوب العراق، وإطلاق حملات توعوية عبر وسائل الإعلام توضح خطورة المخدرات وآثارها المدمرة على صحة الإنسان، فضلاً عن الآثار الاجتماعية الأخرى والجرائم التي من الممكن أن يرتكبها في ظل خضوعه للمؤثرات العقلية، كما أن للمؤسسات الدينية والتربوية والصحية دوراً مهماً في التوعية على تنشئة مجتمع واعٍ يواجه خطورة هذه الظاهرة".

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