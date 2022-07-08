مسرور بارزاني يهنئ بحلول الأضحى ويدعو للتقيّد بالإجراءات الصحية

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة عموم المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال مسرور بارزاني في تهنئته "مع إشراقة عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأزكى آيات التهاني والتبريكات إلى جميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، وأخصّ بالذكر بواسل البيشمركة وقوى الأمن الداخلي وعوائل الشهداء والمؤنفلين الشامخين".

وأعرب رئيس الحكومة عن تمنياته بأن "تفيض السعادة أيام هذا العيد بكل معاني الفرح والمسرّات".

وأضاف "وبينما تطل علينا هذه المناسبة المباركة، تشير بيانات وزارة الصحة إلى ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا".

وتابع "وعليه نهيب بالمواطنين أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية".

واختتم مسرور بارزاني تهنئته بالقول "عيدكم مبارك وحمى الله كوردستان".