مجتمع

مسرور بارزاني يهنئ بحلول الأضحى ويدعو للتقيّد بالإجراءات الصحية

"عيدكم مبارك وحمى الله كوردستان"
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني عيد الأضحى المبارك

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة عموم المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال مسرور بارزاني في تهنئته "مع إشراقة عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأزكى آيات التهاني والتبريكات إلى جميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، وأخصّ بالذكر بواسل البيشمركة وقوى الأمن الداخلي وعوائل الشهداء والمؤنفلين الشامخين".

وأعرب رئيس الحكومة عن تمنياته بأن "تفيض السعادة أيام هذا العيد بكل معاني الفرح والمسرّات".

وأضاف "وبينما تطل علينا هذه المناسبة المباركة، تشير بيانات وزارة الصحة إلى ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا".

وتابع "وعليه نهيب بالمواطنين أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية".

واختتم مسرور بارزاني تهنئته بالقول "عيدكم مبارك وحمى الله كوردستان".

موضوعات ذات صلة
کوردستان

نيجيرفان بارزاني: لنجعل من الأضحى بداية للشراكة وفرصة للتصالح
  13 دقائق
العراق

بالصور | "الغلاء الفاحش" يفرض سطوته وينغص الإقبال على أضاحي العيد في العراق
  40 دقائق
العراق

مع حلول الأضحى.. بلاسخارت تذكّر ساسة العراق بـ"مرحلة حساسة" تستدعي التضحية
  47 دقائق
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف