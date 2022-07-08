بالصور | "الغلاء الفاحش" يفرض سطوته وينغص الإقبال على أضاحي العيد في العراق

أربيل (كوردستان 24)- ألقى الغلاء الفاحش بظلاله على أضاحي العيد قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد الأسواق في العراق وإقليم كوردستان، إقبالاً خجولاً وسط تحذيرات ومخاوف من تفشي الحمى النزفية التي أودت بحياة العشرات في البلاد.

ومع حلول العيد، يُقبل المسلمون على شراء الأضاحي لنحرها بعد انتهاء وقفة عرفة غداً السبت، ثم توزيع لحومها على الأقارب والجيران والفقراء والمُعدمين.

وحذرت السلطات الصحية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان عموم المواطنين من شراء اللحوم التي يبيعها الباعة المتجولون بسبب الحمى النزفية.

ويمثل الذبح العشوائي للماشية أكبر تحد يواجه وزارة الصحة، في وقت تشهد فيه أعداد الإصابات بالحمى النزفية ارتفاعاً كبيراً بنسبة وفيات تصل إلى 40 بالمئة.

واعتاد التجار في مثل هذه الأيام أن تكون ماشيتهم أكثر رواجاً عن باقي أوقات العام، إلا أن الغلاء الفاحش دفع الكثير من الناس لاقتناء الأضاحي قبل هذه المناسبة بأسابيع.

ويقول التجّار إن ارتفاع الأسعار يعود بالدرجة الأساس إلى التكلفة الباهظة للأعلاف في ظل الجفاف والتداعيات التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية على العالم بأسره.