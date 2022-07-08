اقتصاد

بالصور | "الغلاء الفاحش" يفرض سطوته وينغص الإقبال على أضاحي العيد في العراق

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يكثر الإقبال على شراء أضاحي عيد الأضحى المبارك مع قرب حلول المناسبة
يكثر الإقبال على شراء أضاحي عيد الأضحى المبارك مع قرب حلول المناسبة
العراق الماشية أضاحي العيد عيد الأضحى المبارك

أربيل (كوردستان 24)- ألقى الغلاء الفاحش بظلاله على أضاحي العيد قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد الأسواق في العراق وإقليم كوردستان، إقبالاً خجولاً وسط تحذيرات ومخاوف من تفشي الحمى النزفية التي أودت بحياة العشرات في البلاد.

ومع حلول العيد، يُقبل المسلمون على شراء الأضاحي لنحرها بعد انتهاء وقفة عرفة غداً السبت، ثم توزيع لحومها على الأقارب والجيران والفقراء والمُعدمين.

وحذرت السلطات الصحية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان عموم المواطنين من شراء اللحوم التي يبيعها الباعة المتجولون بسبب الحمى النزفية.

ويمثل الذبح العشوائي للماشية أكبر تحد يواجه وزارة الصحة، في وقت تشهد فيه أعداد الإصابات بالحمى النزفية ارتفاعاً كبيراً بنسبة وفيات تصل إلى 40 بالمئة.

واعتاد التجار في مثل هذه الأيام أن تكون ماشيتهم أكثر رواجاً عن باقي أوقات العام، إلا أن الغلاء الفاحش دفع الكثير من الناس لاقتناء الأضاحي قبل هذه المناسبة بأسابيع.

ويقول التجّار إن ارتفاع الأسعار يعود بالدرجة الأساس إلى التكلفة الباهظة للأعلاف في ظل الجفاف والتداعيات التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية على العالم بأسره.

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أحد أماكن بيع الأضاحي في بغداد
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تبدو حركة الإقبال ضعيفة
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تحذر السلطات الصحية من الحمى النزفية وتدعو المواطنين إلى تفحص الماشية قبل شرائها
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أضاحي العيد سمة بارزة في عيد الأضحى المبارك
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أحد أماكن بيع الماشية في بغداد
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يقول السكان إن القوة الشرائية تعتمد على الأسعار
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