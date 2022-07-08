مجتمع

نيجيرفان بارزاني: لنجعل من الأضحى بداية للشراكة وفرصة للتصالح

"أرجو للجميع عيداً وعطلة آمنين هادئين وأن يأتي العيد بالسعادة والأمان معه"
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رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان نيجيرفان بارزاني عيد الأضحى المبارك

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة إلى جعل مناسبة عيد الأضحى المبارك بداية للشراكة والتعاون وفرصة للمصالحة والتصالح وتخطي الصعاب.

وفي بيان هنأ فيه بحلول عيد الأضحى المبارك، قال نيجيرفان بارزاني "أتقدم بتهانيّ الحارة لمسلمي كوردستان والعراق والعالم كافة، وخاصة عوائل الشهداء والبيشمركة الأبطال الشامخة".

وتابع "أرجو للجميع عيداً وعطلة آمنين هادئين وأن يأتي العيد بالسعادة والأمان معه".

ودعا إلى اتخاذ "الرسالة والمعاني الإنسانية الجميلة للعيد المتمثلة في إبراء الذمم والتسامح والعفو، فرصة لتوحيد الصفوف وتحقيق الوئام وقبول الآخر، وفتح صفحة جديدة للمصالحة والتصالح واتخاذ الخطوات معاً باتجاه مستقبل أفضل".

ومضى يقول "لنتخذ من هذه المناسبة، في العراق وإقليم كوردستان، بداية جديدة للتعاون والشراكة بين جميع قوى وأطراف ومكونات البلد، من أجل حل المشاكل واجتياز المصاعب وحفظ الأمان والاستقرار وبلوغ بر الأمان والاطمئنان".

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