بالفيديو | "صدام حسين" يتسبب بإغلاق فندق في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- قررت محافظة أربيل اليوم السبت إغلاق فندق بعدما عرض صاحبه تهنئة بصوت رئيس النظام السابق صدام حسين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت محافظة أربيل على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إنه تقرر استجواب صاحب الفندق للوقوف على ملابسات عرض تهنئة بصوت صدام حسين.

وأشارت إلى أن محافظ أربيل أوميد خوشناو أصدر قراراً يقضي بإغلاق فندق "روزالين" بسبب عدم التزامه بالقانون والتعليمات الحكومية والإرشادات السياحية.

وجاء في البيان "بدلاً من وضع لافتة ترحب بالضيوف، عرض الفندق أنشودة تعود لعهد النظام السابق، وعليه تم إغلاق الفندق وإجراء التحقيقات اللازمة في الحادثة".

وتزامن ذلك مع الذكرى السادسة عشرة لإعدام صدام حسين في صبيحة أول أيام عيد الأضحى، بعد إدانته بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وفي تشرين الثاني نوفمبر 2021، قررت محافظة أربيل غلق مقهى واعتقال أصحابه بعد أن بث أغنية كوردية قديمة تمجد صدام حسين.

وحكم حكم البعث العراق منذ عام 1968 واتهم بارتكاب جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية وانتهاكات واسعة ضد حقوق الإنسان إلى تاريخ حله في أعقاب سقوط النظام السابق عام 2003، وبعدها تم حظره ومنع تمجيده والترويج له في أي وسيلة من الوسائل.