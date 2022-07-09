اقتصاد

كوردستان.. 200 مشروع استثماري في 3 سنوات و"حكومة الخدمات" تدخل عامها الرابع

يوم غد الأحد، تدخل حكومة إقليم كوردستان بتشكيلتها التاسعة عامها الرابع
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أربيل (كوردستان 24)- نفّذ إقليم كوردستان على مدار السنوات الثلاث من عمر تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة، أكثر من 200 مشروع استثماري في شتى القطاعات برأسمال تجاوز 11 مليار دولار.

ويوم غد الأحد، تدخل حكومة إقليم كوردستان بتشكيلتها التاسعة عامها الرابع، وقد واجهت منذ إعلانها في 10 تموز يوليو 2019، جملة من الأزمات الصحية والمالية والاقتصادية والسياسية.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات على موقعها الإلكتروني إن التشكيلة التاسعة شرعت بتنفيذ 201 مشروع استثماري برأسمال بلغ 11.5 مليار دولار في مناطق مختلفة من الإقليم طيلة السنوات الثلاث.

ووافقت حكومة إقليم كوردستان في عام 2019، على 16 مشروعاً نفذها مستثمرون محليون برأسمال قدره 485,204,256 مليون دولار.

وفي 2020، ورغم تفشي جائحة كورونا، تمت الموافقة على 76 مشروعاً نفذها مستثمرون محليون وأجانب برأسمال إجمالي بلغ 1.984 مليار دولار.

أما في عام 2021، فقد وافقت الحكومة على منح التراخيص لنحو 70 مشروعاً، شرع بها مستثمرون محليون وأجانب برأسمال 8.5 مليار دولار.

وفي النصف الأول من العام الجاري، منحت الحكومة تراخيص لتنفيذ 35 مشروعاً في شتى القطاعات برأسمال قدره 330,696,265 مليون دولار.

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