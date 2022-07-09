سیاسة

إيران ترفع معدل تخصيب اليورانيوم في منشأة تحت الأرض بأجهزة حديثة

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيران إيران الطاقة الذرية

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت أن طهران زادت من مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو الموجودة تحت الأرض باستخدام أجهزة متطورة.

وقالت الوكالة في تقرير سري موجّه للدول الأعضاء إن الوكالة تحققت من أن أيران بدأت في تغذية مجموعة تتألف من 166 من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي.آر-6 بغاز سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5 بالمئة، وفقاً لوكالة رويترز.

وأشارت إلى أن إيران كانت أبلغت الوكالة بأنها تعتزم استخدام الأجهزة حتى تصل بمستوى التخصيب إلى نسبة نقاء 20 بالمئة، وهي أقل من 60 بالمئة التي تنتجها في مرافق أخرى ومن نحو 90 بالمئة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وانهارت المحادثات بين طهران والقوى الكبرى في آذار مارس الماضي بسبب مطالبة إيران لواشنطن برفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية، إلا أن الولايات المتحدة رفضت ذلك.

ووفق الاتفاق النووي عام 2015، قلصت إيران أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، وهو سبيل محتمل لصنع أسلحة نووية، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وتقول طهران إنها تريد الحصول على طاقة ذرية للاستخدام المدني فقط.

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