حزب المحافظين البريطاني يسابق الزمن لاختيار خليفة لجونسون

أربيل (كوردستان 24)- يعتزم حزب المحافظين البريطاني خفض عدد المتنافسين على المنصب إلى مرشحين اثنين بحلول العشرين من الشهر الجاري.

وذكرت لجنة حزب المحافظين البريطاني المشرفة على سباق خلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، أن تلك الخطوة جاءت بعد انضمام مرشح خامس للسباق.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن اللجنة ستحدد الأسبوع المقبل قواعد وجدول المنافسة الزمني بعد اضطرار جونسون، تحت ضغط الحزب، إلى التنحي.

يأتي هذا بينما يضغط عدد كبير من أعضاء البرلمان من أجل خلافة سريعة لجونسون.

وقرر وزير النقل جرانت شابس الترشح للمنصب ليصبح خامس مشرع طامح لزعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء خلفاً لجونسون.

ومن المتوقع أن يتقدم لشغل المنصب 12 آخرون.

هذا وسيعقد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين سلسلة اقتراعات لخفض عدد المرشحين إلى اثنين يقترع عليهم أعضاء الحزب في نهاية المطاف لاختيار خليفة جونسون.