"أهلاً بالسائحين".. إقليم كوردستان يوجّه فنادقه ومطاعمه بعدم رفع الأسعار

أربيل (كوردستان 24)- رحبّت الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان اليوم السبت بجميع السائحين الذين قصدوا المناطق السياحية في الإقليم، وطالبت في الوقت نفسه الفنادق والمقاهي والمطاعم بعدم رفع الأسعار.

ولا يزال عشرات الآلاف من السائحين العراقيين يتدفقون يومياً إلى المناطق السياحية في إقليم كوردستان لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقالت رئيسة الهيئة العامة للسياحة أمل جلال على صفحتها في فيسبوك "أرى من الواجب، أن أرحب بحرارة بقدوم السائحين الأحبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ممن اختاروا طبيعة كوردستان للاحتفال بالعيد".

وأشارت جلال إلى أنه يتوجب على الفنادق والموتيلات والمقاهي والمطاعم أن تبقي أبوابها مفتوحة لاستقبال السائحين طيلة أيام العيد، على أن تكون الأسعار مثل باقي الأيام وعدم رفعها ليتسنى تلبية متطلبات السائحين.

وحثت الأجهزة الأمنية على الترحيب بالسائحين بأسلوب لائق.

وقرر العراق وإقليم كوردستان تعطيل الدوام الرسمي طيلة أيام الأسبوع الجاري للاحتفال بعيد الفطر.

ويستقبل إقليم كوردستان في الأعياد والمناسبات ومنها عيد الأضحى المبارك، مئات الآلاف من السائحين ومن مختلف المناطق العراقية والدول المجاورة.

وأخذت حركة السياحة في الإقليم تنتعش ببطء بعد تراجع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مقارنة بذروة التفشي وما ترتب عليه من إغلاق المرافق السياحية.

وفي العامين الماضيين، تضررت السياحة بشكل كبير بسبب تفشي الجائحة والإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات حينذاك، إلا أن الزخم بدأ يستعيد عافيته بعد رفع القيود.

وتولي حكومة إقليم كوردستان اهتماماً بالغاً بالقطاع السياحي، لكونه واحداً من مصادر الدخل، وقد وجّهت مؤخراً بتعزيز هذا القطاع الحيوي.