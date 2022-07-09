سیاسة

الكوردي ناظم زهاوي يدخل السباق الانتخابي لخلافة جونسون

شارك زهاوي في تأسيس شركة يوغوف لاستطلاعات الرأي قبل أن يدخل البرلمان في عام 2010
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وزير المالية البريطاني المُعين حديثاً ناظم زهاوي
وزير المالية البريطاني المُعين حديثاً ناظم زهاوي
العالم ناظم زهاوي بريطانيا كورد حزب المحافظين جونسون

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت صحيفة بريطانية اليوم السبت أن وزير المالية البريطاني المُعين حديثاً ناظم زهاوي سيخوض الانتخابات ليحل محل رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ونقلت صحيفة ايفينينغ ستاندرد عن زهاوي قوله "هدفي بسيط: توفير الفرص التي أتيحت لجيلي ولكل البريطانيين، مهما كانت أصولهم، حتى يستقر الاقتصاد".

واكتسب ناظم زهاوي ويعرف أيضاً باسم "نديم" لقب وزير اللقاحات عندما كانت بريطانيا واحدة من أسرع دول العالم في إطلاق برامج التطعيم للوقاية من كورونا.

وقصة زهاوي الشخصية كلاجئ كوردي سابق من العراق جاء إلى بريطانيا عندما كان طفلا تميزه عن غيره من المنافسين في حزب المحافظين.

وشارك زهاوي في تأسيس شركة يوغوف لاستطلاعات الرأي قبل أن يدخل البرلمان في عام 2010.

وكان آخر منصب تولاه زهاوي هو وزير التعليم وقال الأسبوع الماضي إنه، في مرحلة ما، سيكون "شرفاً" لي أن أكون رئيساً للوزراء في بريطانيا.

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