الكابينة التاسعة تغيّر وجه كوردستان بـ"ثورة مشاريع" في 3 سنوات

أربيل (كوردستان 24)- أتمت حكومة إقليم كوردستان في تشكيلتها التاسعة اليوم الأحد عامها الثالث بتنفيذ ثورة مشاريع تجاوز عددها 800 مشروع وبضمنها مشاريع استراتيجية عملاقة.

وتشكلت الكابينة التاسعة في مثل هذا اليوم عام 2019، وواجهت منذ بدايتها سلسلة من الأزمات المالية والصحية والاقتصادية والسياسية.

إلا أنها أشارت مراراً إلى أن تلك الأزمات- ومنها قطع بغداد لحصة الإقليم من الموازنة المالية- لم توقف ثورة الإعمار في الإقليم المؤلف من أربع محافظات.

وفي السنوات الثلاث من عمر تشكيل الحكومة، أطلقت الكابينة التاسعة العنان لبرنامجها الحكومي الطموح وشرعت بتنفيذ 884 مشروعاً.

وتنوعت تلك المشاريع ما بين الطرق بقيمة الحكومة 392 مليار دينار، والبلديات بتكلفة 282 مليار دينار، والكهرباء بمبلغ قدره 37 مليار دينار.

كذلك أنفقت الحكومة 26 مليار دينار على التربية والتعليم، و25 مليار دينار على المشاريع الإسكانية، و22 مليار دينار على السدود والمشاريع الإروائية.

وتوزعت المشاريع بواقع 299 مشروعاً في أربيل، و277 في السليمانية، و233 في دهوك، و69 في حلبجة، وتوزعت المشاريع الستة المتبقية في المحافظات الأربع.

كما سددت التشكيلة الوزارية التاسعة بقيادة مسرور بارزاني نحو 570 مليون دولار من الديون المتراكمة طيلة عمر تشكيل الحكومة.

وإزاء العلاقة بين التشكيلة التاسعة والبرلمان، حضر وزراء الحكومة وكبار المسؤولين في الحكومة جلسات البرلمان 96 مرة، وشاركوا في اجتماعات اللجان البرلمانية بواقع 275 مرة.

وأجاب مسؤولو حكومة إقليم كوردستان على 3862 سؤالاً من إجمالي 4313 سؤالاً طرحها أعضاء برلمان كوردستان في جلسة تاريخية استمرت لنحو 10 ساعات.

ونجحت الحكومة التاسعة في تعزيز مكانة كوردستان إقليمياً ودولياً على مدى السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من المشاكل والتحديات والأزمات، ولا سيما تلك المفتعلة.

ومنذ تسنمه منصبه، اتخذ رئيس الحكومة مسرور بارزاني خطوات عديدة لتحقيق الإصلاحات في إطار برنامج طموح طويل الأمد يتطلب مشاركة جميع المؤسسات الحكومية ضمن الحكومة الائتلافية.

ومع الارتفاع الأخير في أسعار النفط وجهود الحكومة لتنويع مصادر دخلها، بدأ إقليم كوردستان يتعافى مع دخوله فصلاً جديداً من التنمية الاقتصادية.

وتبذل الكابينة التاسعة قصارى جهدها للارتقاء بالقطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والاقتصادية بما يشمل مضاعفة الواردات، وعدم الاعتماد على الدخل الأحادي المتمثل بالنفط.

كذلك نجحت الكابينة الوزارية التاسعة في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب، جنباً إلى جنب مع أقرانهم من المستثمرين المحليين.

وقال رئيس الحكومة مسرور بارزاني في مناسبات عديدة إن الأزمات لن توقف برامج الحكومة وخططها لإرساء بنية تحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.