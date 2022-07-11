صحة وبیئة

"الصحة" تعلن ارتفاع معدل إصابات كورونا وتحدد "الوسيلة الأمثل" لتفادي الإصابة

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الصحة كورونا تلقي اللقاح

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الصحة الإتحادية اليوم الأثنين، ان معدل الإصابات بفيروس كورونا، وصل الى 30 بالمئة، مشيرة في الوقت نفسه، الى ان الوسيلة الأنجح لتفادي الإصابة بكورونا، هي بتلقي اللقاح.

وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك ارتفاعا كبيرا بعدد  الإصابات، مع قلة دخول الأشخاص المصابين  المستشفيات مقارنة بالموجات السابقة التي ضربت العراق".

وأضاف انه" لا ضرورة تستدعي اصدار قرارات تقيد حركة المواطنين وتؤثر في معيشتهم"، مشددا على ضرورة "الاكتفاء بالإجراءات الوقائية التوعوية بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي بين المواطنين". 

وأشار الى أن "معدل الإصابات وصل الى 30 بالمئة، واغلبها حالات خفيفة"، مبيناً أن "الوسيلة الوحيدة الأمثل والأنجح لتفادي خطر الإصابات تتمثل بتلقي اللقاح على اعتبار أن الممارسات الميدانية في المستشفيات أثبتت أن أغلب الراقدين هم اشخاص غير ملقحين ضد الفيروس"، مؤكداً أن" اللقاحات فعالة وأمينة للمواطنين". 

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