مجتمع

إيذان بنهاية موسم الحج.. حجاج بيت الله الحرام في ثاني أيام التشريق في منى

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط الحجاج انتهاء ال السعودية

أربيل (كوردستان 24)- يواصل حجاج بيت الله الحرام المبيت في مشعر منى، ورمي الجمرات في ثاني أيام التشريق الثلاثة، ويتوجه الحجاج بعد ظهر اليوم الاثنين، لرمي الجمرات، الصغرى والوسطى ثم الكبرى.

ويجوز للحجاج المتعجلين أن يغادروا مشعر منى قبل غروب شمس هذا اليوم، وكل من  غربت عليه الشمس في مشعر منى لزمه البقاء والمبيت ورمي جمرات اليوم الثالث.

وبعد ذلك يتوجه الحجاج إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.

واستكمل ضيوف الرحمن في أول أيام العيد، مناسك حجهم من رمي جمرة العقبة الكبرى، وأداء طواف الإفاضة والسعي في المسجد الحرام، والحلق أو التقصير ثم التحلل من لباس الإحرام، ويجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ليؤديه مع طواف الوداع في طواف واحد.

وقال المتحدث باسم مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني لكوردستان 24، في وقت سابق، ان الحجاج سيبدأون بالعودة الى الإقليم، في 14 من شهر تموز الجاري.

وسمحت السلطات السعودية، لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينهم 850 ألفا أتوا من الخارج، بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء.

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