محكمة الكرخ ترد دعوى من لاهور جنكي ضد الاتحاد الوطني

أربيل (كوردستان 24)- ردت محكمة الكرخ ببغداد، دعوى مقدمة من قبل الرئيس المشترك المعزول لاهور جنكي، ضد الاتحاد الوطني الكوردستاني.

ونقلت قنوات إعلامية رسمية للاتحاد، نقلا عن مصدر رسمي، ان محكمة الكرخ، ردت دعوى محامي وموكل لاهور جنكي برهان منذ الثاني عشر من حزيران.

وأضاف المصدر "احتراما للإجراءات الإدارية والقانونية ارتأينا عدم نشر شيء عن الأمر، ولكن لمنع التضليل والحد من الشائعات غير المشروعة التي أثيرت خلال الأيام الماضية، قمنا بنشر الوثائق".

وفي شباط من العام 2020، أنُتخب بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي، لرئاسة مشتركة للاتحاد الوطني، وفي 8 تموز يوليو 2022، تمت إقالة لاهور جنكي من منصبه، وفصله من الاتحاد الوطني الكوردستاني مع عدد من اعضاء القيادة.