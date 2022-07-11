كوردستان تخصص أكثر من 46 مليار دينار لاستكمال إنجاز مشاريع تعليمية

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة التربية والتعليم في إقليم كوردستان يوم الاثنين، انه تم تخصيص 46 مليارا ونصف المليار دينار لاستكمال مشاريع غير مكتملة، مبينة أنها عملت على إجراء مراجعة شاملة لـ75 كتابا مدرسيا.

وقال وزير التربية والتعليم، آلان حمه سعيد في بيان، إن "60 ألفا و992 معلما وموظفا تلقوا تدريبا في مختلف مجالات التعليم والإدارة والتكنولوجيا".

واكد آلان حمه سعيد، ان "فريقا أجنبيا سيصل الى كوردستان، في 27 من الشهر الجاري وستكون الخطوة الأولى له تدريب 500 معلم".

واضاف الوزير "تم إجراء المراجعة العلمية واللغوية والفنية لـ 35 كتابا دراسيا، ويجري حاليا إجراء المراجعة العلمية واللغوية والفنية لـ 40 كتابا مدرسيا آخر تم تصميمها من قبل التعليم المهني بالتنسيق مع المديرية العامة للبرامج والمديرية العامة للتعليم الثانوي والمهني".

وأشار الوزير الى انه "تم تدشين عدد من مباني رياض الأطفال والمدارس الجديدة في عهد الحكومة التاسعة للاقليم، وتم تخصيص 46 مليارا و 524 مليون دينار لاستكمال المشاريع غير المنجزة".

كما خصصت الحكومة ثلاثة مليارات دينار منها لبناء 180 قاعة جديدة في المدارس وتم ترميم 200 مدرسة بالتنسيق مع مؤسسة بارزاني الخيرية، وتم تخصيص مليون دولار من قبل المؤسسة للترميم."