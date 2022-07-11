سیاسة

غوتيريش يعيّن كلاوديو كوردوني نائباً لمبعوثته الخاصة إلى العراق

كوردوني يحتفظ بخبرة في العلاقات الدولية وحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني تتجاوز 35 عاماً
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الإيطالي كلاوديو كوردوني نائباً جديداً للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية لممثلة الأمين العام الخاصة في العراق في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق
الإيطالي كلاوديو كوردوني نائباً جديداً للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية لممثلة الأمين العام الخاصة في العراق في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق
العراق العراق يونامي أنطونيو غوتيريش كلاوديو كوردوني

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين تعيين الإيطالي كلاوديو كوردوني نائباً جديداً للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية لممثلة الأمين العام الخاصة في العراق في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

ويخلف كوردوني في المنصب الأيسلندية إنغيبيورغ سولرون غيشلادوتير، والتي أنهت مهام عملها مؤخراً، حسبما ذكرته يونامي.

وقالت يونامي في بيان إن كوردوني يحتفظ بخبرة في العلاقات الدولية وحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني تتجاوز 35 عاماً.

ويشمل ذلك تجربته مديراً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في لبنان، حيث شغل هذا المنصب منذ عام 2017.

وخلال هذه المدة شغل أيضاً ولفترة وجيزة وظيفة المنسق المقيم ومنسق للشؤون الإنسانية في لبنان بصفة مؤقتة.

وقبل ذلك (بين عامي 2013-2017) عمل مديراً لشعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فضلاً عن كونه ممثلاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ذلك البلد.

وسبق أن عمل كوردوني لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ) وقضى ما يزيد على (25) عاماً من العمل مع منظمة العفو الدولية بصفات متعددة، بما فيها منصب أمين عام مؤقت لمدة ستة أشهر في عام 2010.

وشغل أيضاً بين عامي (1997-1998) منصب مدير مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك.

ويحمل كوردوني شهادة في القانون من جامعة جامعة سابيينزا في روما، وحاصل على شهادة ماجستير آداب في الدراسات العربية من جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة. ويتحدث السيد كوردوني اللغات الانجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والعربية، وفق ما أوردته يونامي.

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