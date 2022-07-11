بالفيديو | كوردستان تحبط إدخال 19 كيلوغراماً من المخدرات بـ"حيلة المدحرج"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان اليوم الاثنين ضبط كمية كبيرة من المخدرات حاول المهربون إدخالها إلى الإقليم من خلال حشرها في مدحرج (بولبرن) ضخم.

وضبطت الأجهزة الأمنية تلك الكمية في منفذ حاج عمران الحدودي مع إيران، وهي أحدث عملية يُعلن عنها بعد حملات مماثلة في السابق.

وقال مجلس أمن إقليم كوردستان في بيان إن مفارزه الخاصة "تمكنت من ضبط 19 كيلوغراماً من مادة الأفيون (الترياق) المخدرة في منفذ حاج عمران الدولي".

وأضاف أن هذه العملية نُفذت في 27 من الشهر المنصرم في إطار جهود مجلس أمن إقليم كوردستان من أجل الاستقرار المجتمعي ومكافحة المخدرات.

وأظهر تسجيل مصوّر نشره مجلس أمن الإقليم مشاهد تظهر لحظة إخراج المخدرات التي أُخفيت بدقة في مدحرج لآلة ميكانيكية ضخمة.

وتعهد مجلس أمن الإقليم بأن يبقى العين الساهرة لحماية المجتمع من المخدرات، كما توّعد المتهمين والمتاجرين بالمخدرات بالقصاص العادل.