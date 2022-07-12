صحة وبیئة

هيئة الأنواء تعلن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء حالة الطقس العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية وارتفاعاً بدرجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "الطقس يوم غد الأربعاء، في المنطقة الوسطى سيكون صحوا مع ظهور بعض القطع من الغيوم خاصة في الأقسام الغربية منها كما يتصاعد الغبار في بعض الأماكن، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ،فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأضاف أن "طقس يوم الخميس، سيكون صحواً ومغبراً في المنطقة الوسطى، فيما سيكون صحواً في المنطقة الشمالية، وصحواً مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وتابع "الطقس ليوم الجمعة، سيكون صحواً كما يتصاعد الغبار في بعض الأماكن وفرصة لحدوث عواصف ترابية في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس صحواً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل، سيكون صحواً كما يتصاعد الغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس صحوا في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

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