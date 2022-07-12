على دراجة نارية.. "غارة مسيّرة" تصفي زعيم داعش في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء مقتل زعيم تنظيم داعش في سوريا بضربة نفذتها طائرة مسيّرة أمريكية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون اللفتنانت الكولونيل ديف إيستبرن قوله إن ماهر العقال قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جندريس التابعة لمنطقة عفرين في محافظة حلب.

كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة، بحسب إيستبرن.

وذكرت تقارير صحفية أن المساعد المصاب هو نائب العقال لكن لم يتضح على الفور معرفة ما إذا كانت جروحه ستؤدي إلى وفاته.

ووفقاً لشبكة (إن.بي.سي) الأمريكية فإن العقال قُتل في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

ويقول الجيش الأمريكي إن العقال يعد أحد أكبر أربعة قادة لتنظيم.

وهذه أحدث ضربة يتعرض لها تنظيم داعش ضمن سلسلة ضربات استهدفته في كل من سوريا والعراق.