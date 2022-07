على دراجة نارية.. "غارة مسيّرة" تصفي زعيم داعش في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء مقتل زعيم تنظيم داعش في سوريا بضربة نفذتها طائرة مسيّرة أمريكية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون اللفتنانت الكولونيل ديف إيستبرن قوله إن ماهر العقال قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جندريس التابعة لمنطقة عفرين في محافظة حلب.

كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة، بحسب إيستبرن.

وذكرت تقارير صحفية أن المساعد المصاب هو نائب العقال لكن لم يتضح على الفور معرفة ما إذا كانت جروحه ستؤدي إلى وفاته.

وقال الجيش الأمريكي في بيان "تم التخطيط بشكل مكثف لهذه العملية لضمان تنفيذها بنجاح. تشير مراجعة أولية إلى عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

Pictures that circulated of the aftermath of the strike pic.twitter.com/cbp1Ce6iBF