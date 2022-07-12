كورونا يرفع ضحاياه في العراق والصحة العالمية تستبعد نهاية قريبة للوباء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء تسجيل 2270 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذه الحصيلة يكون إجمالي الإصابات قد ارتفع إلى 2,390,684 إصابة، بما في ذلك 25,257 حالة وفاة، حسب ما أظهرته آخر البيانات الرسمية.

ودخل العراق بالفعل في موجة وبائية خامسة في خضم تفشي الكوليرا والحمى النزفية، وهما مرضان أوديا بحياة العشرات من السكان.

إلى ذلك، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من أن موجات جديدة من الإصابات بكورونا تُظهر أن الوباء "لم يقترب حتى من نهايته".

وقال غيبرييسوس في مؤتمر صحفي إن "موجات جديدة من الفيروس تظهر مجددا أن كوفيد-19 لم يقترب من نهايته"، مضيفاً "بينما يضغط الفيروس علينا، يتعين أن نتصدى له".