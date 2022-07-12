مجتمع

بالصور | إعادة "حقيبة أموال" لسائحة فقدتها في أحد منتجعات كوردستان

كثيراً ما تشهد المناطق السياحية في إقليم كوردستان حالات مماثلة
author_image Kurdistan24 اربیل
مالك المنتجع سلّم المبلغ إلى الشرطة ثم قامت الشرطة بإعادته إلى السائحة - صورة: شرطة سوران
مالك المنتجع سلّم المبلغ إلى الشرطة ثم قامت الشرطة بإعادته إلى السائحة - صورة: شرطة سوران
کوردستان إقليم كوردستان مناطق سياحية السياحة في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعاد مركز للشرطة في إدارة سوران المستقلة مبلغاً كبيراً من المال كانت قد فقدته إحدى السائحات في منتجع شلال "كلي علي بك".

وقال قسم العلاقات والإعلام في مديرية شرطة سوران في بيان إن سائحة فقدت 11 ألف دولار وأربعة ملايين و500 ألف دينار في المنتجع الواقع إلى الشمال الشرقي من أربيل.

وأضاف أن مالك مرفق سياحي واسمه (كريم محمد رشيد) عثر على المبلغ داخل حقيبة ثم سلّمه إلى مركز شرطة خليفان، والذي بدوره أعاد الأمانة إلى السائحة.

وكثيراً ما تشهد المناطق السياحية في إقليم كوردستان حالات مماثلة، حيث يتم العثور على مبالغ كبيرة تعود لسائحين ثم تُسلّم لهم لاحقاً.

..
..

 

موضوعات ذات صلة
العالم

النفط يتراجع واليورو يلامس نقطة التعادل مع الدولار
  1 ساعة
العراق

كورونا يرفع ضحاياه في العراق والصحة العالمية تستبعد نهاية قريبة للوباء
  1 ساعة
سوریا

على دراجة نارية.. "غارة مسيّرة" تصفي زعيم داعش في سوريا
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف