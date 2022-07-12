بالصور | إعادة "حقيبة أموال" لسائحة فقدتها في أحد منتجعات كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعاد مركز للشرطة في إدارة سوران المستقلة مبلغاً كبيراً من المال كانت قد فقدته إحدى السائحات في منتجع شلال "كلي علي بك".

وقال قسم العلاقات والإعلام في مديرية شرطة سوران في بيان إن سائحة فقدت 11 ألف دولار وأربعة ملايين و500 ألف دينار في المنتجع الواقع إلى الشمال الشرقي من أربيل.

وأضاف أن مالك مرفق سياحي واسمه (كريم محمد رشيد) عثر على المبلغ داخل حقيبة ثم سلّمه إلى مركز شرطة خليفان، والذي بدوره أعاد الأمانة إلى السائحة.

وكثيراً ما تشهد المناطق السياحية في إقليم كوردستان حالات مماثلة، حيث يتم العثور على مبالغ كبيرة تعود لسائحين ثم تُسلّم لهم لاحقاً.