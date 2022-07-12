بالصور | "جيمس ويب" يسبر أعماق الكون بمشاهد ملونة ومبهرة

أربيل (كوردستان 24)- تواصل وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، إزاحة الستار عن صورة تلو الأخرى لأعماق الكون بمشاهد ملونة ومبهرة التقطها التلسكوب جيمس ويب.

ومن بين المشاهد، صورة عالية الدقة وملونة بالكامل لعنقود من المجرات تعرض لمحة هي الأكثر تفصيلاً على الإطلاق للكون في طوره الأول.

وعرض البيت الأبيض اللقطة الأولى التي التقطها جيمس ويب قبيل الكشف الأكبر عن صور من شأنها أن تكرّس بداية حقبة جديدة في علم الفلك انتظرها العلماء طويلاً.

وأظهرت الصورة سلسلة مجرات عمرها 4.6 مليار عام يطلق عليها اسم (سماكس 0723)، والتي تعمل كتلتها المجمعة بمثابة "عدسة جاذبية"، تشوه الفضاء لتضخم بدرجة كبيرة الضوء القادم من مجرات بعيدة خلفها، حسبما ذكره خبراء الفضاء.

كما عرضت ناسا صورة تثير الدهشة وتظهر المنحدرات الكونية وبحراً لامعاً من النجوم، حيث تشكل الأشعة فوق البنفسجية والرياح النجمية جدراناً هائلة من الغبار والغاز.

وصُمم مرصد ويب الذي تبلغ تكلفته تسعة مليارات دولار، وهو أكبر وأقوى تلسكوب لعلوم الفضاء على الإطلاق، لسبر أغوار الطور الأول للكون المعروف، وهو ما يبشر بعصر ثوري من الاكتشافات الفلكية.

ويعود أحد المشاهد الضوئية الخافتة الأقدم التي تظهر في "خلفية" الصورة إلى أكثر من 13 مليار سنة، مما يجعله أصغر بنحو 800 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، وهو الشرارة النظرية التي بدأت توسع الكون المعروف قبل نحو 13.8 مليار سنة.

وأظهرت اللقطات كذلك سديمين، وهما مجموعتان من الأجرام السماوية، يبيّنان دورة حياة النجوم، وكوكبا خارج النظام الشمسي، ومجموعة متراصة من المجرات.

وقال رئيس وكالة الفضاء الأميركية بيل نيلسون إن "كل صورة هي اكتشاف جديد"، معتبرا أن كل لقطة "ستمنح البشرية رؤية للكون كما لم نشاهده من قبل".

وتتمثل إحدى المهام الرئيسية لتلكسوب جيمس ويب في استكشاف العصور المبكرة للكون.

والتلسكوب مزوّد بكمية من الوقود تكفي للعمل على مدى 20 عاماً. وعمل في هذا المشروع 20 ألف شخص من حول العالم، ما جعل منه ثمرة تعاون دولي هائل.

وسيمكّن نشر المجموعة الكاملة من الصور الخبراء من البدء في تفسير البيانات التي جُمعت باستخدام برامج مخصصة، ما يعطي إشارة البدء لمغامرة علمية رائعة.

المصدر: كوردستان 24 + رويترز + فرانس برس