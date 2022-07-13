محادثات روسية أوكرانية في تركيا برعاية أممية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت تركيا أنها ستستضيف الأربعاء وفدين عسكريين روسي وأوكراني إلى جانب دبلوماسيين من الأمم المتحدة لبحث استئناف إيصال شحنات الحبوب المتوقفة عبر البحر الأسود.

ويأتي هذا لبحث سبل استئناف إيصال شحنات الحبوب المتوقفة عبر البحر الأسود، حسبما أعلن الثلاثاء وزير الدفاع التركي خلوصي أكار. ويأتي اللقاء الرباعي الذي يشارك فيه مسؤولون أتراك فيما يتواصل ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

ويأتي الاجتماع الرباعي الذي يشارك فيه مسؤولون أتراك في وقت ترتفع فيه أسعار الغذاء حول العالم جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

والثلاثاء أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن الاجتماع ستشارك فيه وفود عسكرية من الدول الثلاث وفريق تابع للأمم المتحدة.

وقال: "ستعقد وفود عسكرية من وزارات الدفاع التركية والروسية والأوكرانية ووفد من الأمم المتحدة، محادثات غدا (الأربعاء) في إسطنبول بشأن إيصال شحنات الحبوب المتوقفة في الموانئ الأوكرانية بشكل آمن إلى الأسواق الدولية".

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية بيوتر إلييشيف الاجتماع، لكنه شدد على أن لموسكو قائمة مطالب.