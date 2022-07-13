سیاسة

بايدن يغادر الولايات المتحدة نحو الشرق الأوسط وفي جعبته عدة ملفات

author_image سوار أحمد
کوردستان جو بايدن السعودية اسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء الولايات المتحدة متجها نحو الشرق الأوسط، حيث أنه من المقرر أن تكون محطته الأولى هي إسرائيل، والتي سيزور خلالها أيضا الأراضي الفلسطينية ثم السعودية.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إن أولويات زيارة الرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط تتركز في تثبيت الهدنة باليمن واندماج إسرائيل بشكل كامل في المنطقة، والعمل على إحراز تقدم في العلاقات الطبيعية بين إسرائيل والسعودية، كما يخطط لإقناع السعوديين بضخ المزيد من النفط.

وأضاف سوليفان في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه من المرجح أن يستغرق أي تطبيع بين إسرائيل والسعودية وقتا طويلا، لكن بايدن سيتطلع إلى إحراز تقدم خلال زيارته لإسرائيل والسعودية.

واكد سوليفان على أن الزيارة تهدف أيضا إلى التصدي لما وصفه بالخطر الإيراني متعدد الجوانب، مشددا على أن الدور الأميركي في الشرق الأوسط سيكون مختلفا عما كان عليه الوضع إبان الحرب على العراق.

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