الأمم المتحدة: انخفاض إنتاج الحبوب في العراق بسبب الجفاف

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) تراجع إنتاج الحبوب في العراق لعام 2022 نتيجة الجفاف.

وكشفت المنظمة في تقرير لها، إن إنتاج الحبوب في العراق لعام 2022 تراجع حتى الجزء الشمالي من البلاد، بما في ذلك محافظة نينوى الرئيسية المنتجة للقمح، مقارنة بالعام السابق نتيجة التأثير السلبي لظروف الجفاف.

واضافت المنظمة، إنه من المتوقع أن تبلغ كمية حصاد الحبوب لعام 2022 في العراق 3.4 مليون طن، وهو أقل بحوالي 35 بالمئة من عام 2021، التي بلغت كمية إنتاج الحبوب فيها 5.2 مليون طن.

ويعاني العراق من جفاف كبير وشح في المياه، نتيجة قلة تساقط الأمطار، وإغلاق الروافد المتأتية من إيران وتحويلها للداخل، فضلا عن قلة الإيرادات المائية في نهري دجلة والفرات.