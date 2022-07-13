اقتصاد

الأمم المتحدة: انخفاض إنتاج الحبوب في العراق بسبب الجفاف

author_image سوار أحمد
العراق منظمة الأغذية الأمم المتحدة الجفاف الحبوب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) تراجع إنتاج الحبوب في العراق لعام 2022 نتيجة الجفاف.

وكشفت المنظمة في تقرير لها، إن إنتاج الحبوب في العراق لعام 2022 تراجع حتى الجزء الشمالي من البلاد، بما في ذلك محافظة نينوى الرئيسية المنتجة للقمح، مقارنة بالعام السابق نتيجة التأثير السلبي لظروف الجفاف.

واضافت المنظمة، إنه من المتوقع أن تبلغ كمية حصاد الحبوب لعام 2022 في العراق 3.4 مليون طن، وهو أقل بحوالي 35 بالمئة من عام 2021، التي بلغت كمية إنتاج الحبوب فيها 5.2 مليون طن.

ويعاني العراق من جفاف كبير وشح في المياه، نتيجة قلة تساقط الأمطار، وإغلاق الروافد المتأتية من إيران وتحويلها للداخل، فضلا عن قلة الإيرادات المائية في نهري دجلة والفرات.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف