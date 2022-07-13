لأول مرة منذ شهرين.. انخفاض سعر النفط لأقل من 100 دولار

أربيل (كوردستان 24)- انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد انخفاضات متتالية ليصل الى اقل من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل نيسان.

ويتطلع التجار إلى بيانات التضخم الأمريكية التي قد تضعف السوق ارتفع الدولار الى اعلى مستوى له، في حين ما زالت الصين تكافح كورونا وهي عوامل جميعها تضعف السوق.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط بشدة، خلال تعاملات يوم الثلاثاء، وذلك على خلفية المخاوف من آفاق الطلب العالمي على الخام.

وتراجع سعر الخام بمقدار 25.8 دولار أو بنسبة 9.7 بالمئة إلى 84.95 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل لينهي التعاملات اليومية عند أقل من 100 دولار لأول مرة منذ شهرين.

ويعكس التراجع الكبير في الأسعار اليوم المخاوف من تباطؤ أو ركود الاقتصاد العالمي مما سيؤدي إلى تراجع الطلب على الطاقة.