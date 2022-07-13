شاب كوردي يحصد جائزة أدبية في السعودية

أربيل (كوردستان 24)- نال الشاب الكوردي فراس محمد المرتبة الثالثة عن بحث تاريخي قدمه، في مسابقة الدكتور عبد الرحمن العبدالله المشيقح، الأدبية في نسختها الثانية، المقامة في المملكة العربية السعودية.

وكانت اللجنة التنظيمية للمسابقة أعلنت في وقت سابق تقدم 4157 شخصا الى المسابقة، قدموا 6942 عملا، للمنافسة.

ونال فراس محمد وهو من مواليد الحسكة بشمال سوريا، عام 1985، المرتبة الثالثة عن بحث تاريخي قدمه للمسابقة.

ويقول فراس محمد لكوردستان 24، ان البحث الذي قدمه يتألف من 40 صفحة، وأنه مرفق بالصور والوثائق.

وأضاف "شارك بمسابقة البحث التاريخي ما يقارب 500 مشارك من كل انحاء العالم".

يذكر أن المسابقة انطلقت من المملكة العربية السعودية في عام 2021 على يد الأديب السعودي المعروف الدكتور عبد الرحمن عبد الله المشيقح وكانت تضم ثلاثة أقسام هي القصيدة العربية والقصة والمقال واضيف إليها هذا العام فرع للبحث التاريخي.

ولفراس محمد قصص قصيرة نشرها في مواقع عربية وكوردية، وفاز بمسابقات أدبية في مجال القصة والمقال، ويقيم في عاصمة إقليم كوردستان أربيل منذ 10 سنوات.