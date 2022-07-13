برغم ضائقته المادية.. برشلونة يعلن عن اتفاق ضخم لضم لاعب برازيلي

أربيل (كوردستان 24)- برغم ضائقته المالية، أعلن نادي برشلونة الإسباني عن توصله الى اتفاق مبدئي لضم الجناح البرازيلي الدولي رافينيا من ليدز يونايتد الإنكليزي، حسب ما أعلن في بيان الأربعاء.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحافية اسبانية أشارت الى انها تناهز 55 مليون يورو زائد 15 مليوناً من المكافآت، على مدى خمس سنوات.

وكان رافينيا (25 عاماً) مرتبطا بعقد حتى حزيران/يونيو 2024 مع ناديه الإنكليزي الذي انضم اليه من رين الفرنسي في 2020.

وبعد وقوعه فريسة ديون ضخمة (أكثر من مليار دولار على المدى الطويل)، تخلى برشلونة في نهاية حزيران/يونيو عن 10% من حقوقه التلفزيونية لشركة سيكث ستريت الأميركية للسنوات الـ25 المقبلة، مقابل 207.5 ملايين يورو، ومن المتوقع ان يتخلى عن 15% جديدة مقابل 330 مليون يورو حسب الصحافة الكاتالونية، ستنعش خزينته لضم المزيد من اللاعبين القادرين على تعويض موسمه الماضي المخيب.

وكتب برشلونة في بيان "توصل برشلونة وليدز إلى اتفاق مبدئي لانتقال (...) رافينيا، بانتظار فحصه الطبي".

ورافينيا هو ثالث صفقة لبرشلونة قبل انطلاق الموسم، بعد لاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه من ميلان الإيطالي والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن من تشلسي الإنكليزي بعقدين حرّين.

ولد رافينيا في بورتو أليغري ونشأ مع نادي أفاي، ثم انضم إلى غيماراياش البرتغالي بعمر التاسعة عشرة في 2016.

انتقل إلى سبورتينغ البرتغالي في 2018 مقابل 6.5 ملايين يورو، ثم رين مقابل 21 مليوناً بعدها بسنة في 2019.

سجل الموسم الماضي 11 هدفاً و3 تمريرات حاسمة في 35 مباراة مع ليدز في الدوري المحلي.

وكان رافينيا مطارداً من أندية إنكليزية على غرار أرسنال وتشلسي.

خاض مباراته الدولية الأولى مع البرازيل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضد فنزويلا، ثم مباريات التصفيات لمونديال 2022 وبرصيده 9 مباريات دولية سجل فيها 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

وقد يواجه في برشلونة منافسة من الجناح الفرنسي عثمان ديمبيليه الذي اقترب من تجديد عقده بعد ستة أشهر من المفاوضات.