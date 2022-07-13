سیاسة

الطيران التركي يقصف عدة اهداف في ناحية بعشيقة

قصفت طائرتين هليكوبتر تابعة للجيش التركي عدة اهداف في ناحية بعشيقة
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مشهد القصف التركي: صورة كوردستان 24
مشهد القصف التركي: صورة كوردستان 24
العراق تركيا بعشيقة العراق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- نصر حاجي مواطن من سكنة قرية بحزاني التابع لناحية بعشيقة قال لكوردستان24، ان طائرتين هليكوبتر تابعة للجيش التركي قصفت منزل عمي في الساعة 03:40 بعد ظهر اليوم والحقت خسائر مادية كبيرة بالمنزل.

وقال ايضاً ان القصف لم يسفر عن أي خسائر بشرية ولكنها تسببت بخطر على أمن المواطنين في القرية.

وأكد نصر حاجي ان الطائرتين التركيتين كانت تحوم في سماء المنطقة لمدة ساعتين تقريباً.

قرية بحزاني تقع ضمن محافظة نينوى شمال غرب العراق وقريبة من ناحية بعشيقة وتبعد 12 كلم من مدينة الموصل.

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