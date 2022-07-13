رئيس أركان وزارة البيشمركة يستقبل وفداً أمنياً رفيع المستوى بقيادة قائد العمليات المشتركة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيشمركة اليوم الاربعاء وصول وفد أمني رفيع المستوى الى أربيل لبحث الأوضاع الأمنية المشتركة.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان لها "جرى اليوم الأربعاء المصادف 13 تموز 2022 اجتماعاً مشتركاً بين قوات البيشمركة والقوات الأمنية العراقية باشراف الفريق الركن عيسى عوزير رئيس أركان وزارة البيشمركة والفريق الركن حامد لفتة رئيس أركان قيادة العمليات المشتركة اجتماعاً وذلك بمقر المحمور السادس في مخمور".

وأضاف البيان أنه " شارك في الإجتماع كل من آمر وحدات الـ80 نجاة علي و قائد قوات الزيرفاني اللواء عزيز ويسي ومجموعة من كبار قيادات قوات البيشمركة والفريق الركن قاسم المحمداوي قائد القوات البرية العراقية، قائد قيادة العمليات في الموصل و مجموعة من ضباط الركن التابع للقوات الأمنية العراقية والكولونيل لانس قائد القوات الفرنسية في العراق واقليم كردستان والمستشارين الخاصيين للولايات المتحدة الأمريكية حيث تم مناقشة الأوضاع الأمنية المشتركة والعلاقات والتعاون بين قوات البيشمركة والقوات الأمنية العراقية ".

وتم التأكيد خلال الاجتماع على "توطيد العلاقات على مستوى القيادات الميدانية من أجل التنسيق الأكثر بين كلا الجانبين"، كما وتم الإشادة "بالتغييرات الإيجابية وآخر التطورات وتم تقييم مسألة قدرات قوات البيشمركة والقوات الأمنية العراقية لمواجهة خطر الإرهاب".

وفي نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على استمرار عقد الإجتماعات والتنسيق العالي من أجل تحسين الأوضاع الأمنية في المنطقة وحماية حياة المواطنين.