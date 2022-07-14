سیاسة

مسرور بارزاني: كان كريم أحمد قائدا وطنيا ومناضلا معروفا في كوردستان وعموم العراق

author_image سوار أحمد
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارز وفاة كريم أحمد

أربيل (كوردستان 24)- عزى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس، بوفاة السكرتير السابق للحزب الشيوعي الكوردستاني كريم أحمد.

وعبّر مسرور بارزاني في بيان، عن تعازيه الحارة لعائلة كريم أحمد وأعضاء الحزب الشيوعي الكوردستاني والعراقي.

وقال في بيانه، ان "كريم أحمد كان قائدا وطنيا ومناضلا معروفا في عموم كوردستان والعراق".

وتوفي كريم أحمد اليوم الخميس، عن عمر ناهز 100 عام في اربيل .

وولد كريم احمد في عام 1922 في قرية باقرتة التابعة لقضاء كويسنجق في اربيل، وشغل منصب سكرتير الحزب الشيوعي العراقي لمدة عامين، ثم شغل منصب سكرتير الحزب الشيوعي الكوردستاني.

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