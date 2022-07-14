بحضور الرئيس مسعود بارزاني أُقيمت مراسيم الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- بحضور الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس 14 تموز 2022 أُقيم اليوم في أربيل مراسم الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي.

أوليفي ديكوتيني القنصل العام الفرنسي في أربيل في كلمة له هنأ بمناسبة العيد الوطني لبلاده وقال "عاشت الصداقة الكوردية الفرنسية".

وقال سفين دزيي مسؤل دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان في كلمة له، أشار الى العلاقات الودية والقوية بين الشعب الكوردي والشعب الفرنسي وقال " إقليم كوردستان بلد التعايش السلمي، والعلاقة بين أربيل وباريس تعود لستون سنة ماضية

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