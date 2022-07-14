سیاسة

بحضور الرئيس مسعود بارزاني أُقيمت مراسيم الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي في أربيل

القنصل الفرنسي في أربيل: عاشت الصداقة الكوردية الفرنسية
author_image مظفر مزوري
الرئيس مسعود بارزاني في مراسم الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي
الرئيس مسعود بارزاني في مراسم الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي
کوردستان كوردستان فرنسا العيد الوطني الفرنسي بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- بحضور الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس 14 تموز 2022 أُقيم اليوم في أربيل مراسم الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي.

أوليفي ديكوتيني القنصل العام الفرنسي في أربيل في كلمة له هنأ بمناسبة العيد الوطني لبلاده وقال "عاشت الصداقة الكوردية الفرنسية".

وقال سفين دزيي مسؤل دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان في كلمة له، أشار الى العلاقات الودية والقوية بين الشعب الكوردي والشعب الفرنسي وقال " إقليم كوردستان بلد التعايش السلمي، والعلاقة بين أربيل وباريس تعود لستون سنة ماضية

 

 

.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف