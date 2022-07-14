نيجيرفان بارزاني: أكرر التزامي بتعزيز الصداقة مع الشعب الفرنسي

أربيل (كوردستان 24)- بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الشعب الفرنسي والرئيس الفرنسي ماكرون، وكرر التزامه بتعزيز العلاقات بين أربيل وباريس.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على صفحته الرسمية في تويتر " بمناسبة العيد الوطني الفرنسي أتقدم بأحر التهاني للرئيس ماكرون وللشعب الفرنسي" .

وأضاف رئيس الاقليم " أؤكد التزامي بتعزيز صداقتنا المشتركة مع فرنسا وأهنئهم في عيدهم الوطني".

بحضور الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس 14 تموز 2022 أُقيم اليوم في أربيل مراسم الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي.

أوليفي ديكوتيني القنصل العام الفرنسي في أربيل في كلمة له هنأ بمناسبة العيد الوطني لبلاده وقال "عاشت الصداقة الكوردية الفرنسية.